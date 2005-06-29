DARKANE: ecco il video di ''Awakening'' dal nuovo album

25/05/22
DRAKKAR
When Lightning Strikes Twice
27/05/22
TROLLFEST
Flamingo Overlord
27/05/22
SIMON MCBRIDE
The Fighter
27/05/22
SEX PISTOLS
The Original Recordings
27/05/22
DONNA CANNONE
Donna Cannone
27/05/22
HOLOCAUSTO CANIBAL
Crueza Ferina
27/05/22
CIRCLE OF SILENCE
Walk Through Hell
27/05/22
DESERT NEAR THE END
The Dawning of the Son
27/05/22
CREMATORY
Inglorious Darkness
27/05/22
MARK TREMONTI
Tremonti Sings Sinatra
25/05/22
ROSS THE BOSS + RAM + TRAUMA
DRUSO - RANICA (BG)
27/05/22
GAEREA + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA
27/05/22
MESSA
TRAFFIC - ROMA
28/05/22
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LIZARD - CASERTA
28/05/22
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URBAN - PERUGIA
01/06/22
MIDNIGHT + NIGHT DEMON
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
02/06/22
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03/06/22
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ASTON CROWN FESTIVAL - MONTALTO DI CASTRO (VT)
04/06/22
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FESTA MEDIEVALE BRISIGHELLA - BRISIGHELLA (RA)
04/06/22
ORION SUMMER FEST pt. 1
AREA EXP - CEREA (VR)