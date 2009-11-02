SCAR FOR LIFE: ascolta ''Rise Again'' dal prossimo disco

27/05/22
TROLLFEST
Flamingo Overlord
27/05/22
MICHAEL SCHENKER GROUP
Universal
27/05/22
CREMATORY
Inglorious Darkness
27/05/22
SIMON MCBRIDE
The Fighter
27/05/22
DESERT NEAR THE END
The Dawning of the Son
27/05/22
MARK TREMONTI
Tremonti Sings Sinatra
27/05/22
SISYPHEAN
Colours of Faith
27/05/22
BLACK VOID
Antithesis
27/05/22
MOURNFUL CONGREGATION
The Exuviae Of Gods – Part I (EP)
27/05/22
DEF LEPPARD
Diamond Star Halos
27/05/22
GAEREA + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA
27/05/22
MESSA
TRAFFIC - ROMA
28/05/22
MESSA
LIZARD - CASERTA
28/05/22
FLESHGOD APOCALYPSE + GUESTS
URBAN - PERUGIA
01/06/22
MIDNIGHT + NIGHT DEMON
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
02/06/22
BARDOMAGNO
DRUSO - RANICA (BG)
03/06/22
BARDOMAGNO
ASTON CROWN FESTIVAL - MONTALTO DI CASTRO (VT)
04/06/22
BARDOMAGNO
FESTA MEDIEVALE BRISIGHELLA - BRISIGHELLA (RA)
04/06/22
ORION SUMMER FEST pt. 1
AREA EXP - CEREA (VR)
05/06/22
SOLOMACELLO FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)