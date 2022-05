BLIND GUARDIAN: presentano il singolo ''Blood of the Elves''

27/05/2022 - 14:36 (135 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 5 Aggressivit ritrovata, chitarre taglienti kraut thrash, cori epici. Ci vediamo a Villafranca il 24, sar una giornata epica 4 Quoto a pieno @Black Me Out 3 Niente da fare: in questo singolo la sensazione di "gi sentito" talmente presente che mi rende tutto l'ascolto tremendo da affrontare. Persino nell'assolo ci sono incisi e fraseggi che paiono essere presi pari pari da brani di "ATITM" e in generale tutto il pezzo mi rimanda a quel disco, in maniera fin troppo palese. Continuo poi a sentirci soluzioni melodiche, a livello vocale, che ricordano tantissimo quelle di "A Voice in The Dark" e questa un'altra cosa che mi infastidisce parecchio. Per non parlare dei "cori sintetici" nello special dopo i due minuti, orrendi. Io adoro i Blind Guardian e difficilmente mi hanno deluso, cos come non si pu dire che sappiano comporre brani davvero brutti, ma proprio per il rispetto e l'amore che nutro nei loro confronti da tantissimi anni mi sento di dire che questo singolo terribile. E dal momento che su tre pezzi rilasciati me ne piace uno solo circa, questo disco potrebbe essere il primo album dei BG che non acquister a scatola chiusa. Se tutto il disco seguir questo andamento sono certo che in molti potranno esserne felici, io per ora nient'affatto. 2 Finalmente un ottimo pezzo metal senza le pallossissime orchestrazioni. Era dalla canzone and the stories end dell'album immaginations from the other side che non dicevo pi apertamente "questa canzone dei Guardiani Ciechi, mi piace" 1 Classico brano in stile bardi...ottimo pezzo.