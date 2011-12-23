CORVUS CORAX: disponibile un nuovo brano

|
I Corvus Corax hanno pubblicato, attraverso i propri canali social, il video di Na láma-sa. Il brano, che vede la collaborazione di Alan Nemtheanga Averill (Primordial/Dread Sovereign), è la bonus track del loro nuovo disco Era Metallum in uscita il 24 giugno.
Tracklist:
CD 1
01. Intro Gjallarhorni
02. Gjallarhorni
03. Sverker
04. Béowulf is mín nama
05. Lá í mbealtaine
06. Ragnarök
07. Hugin & Munin
08. Havfrue
09. Víkingar
10. Yggdrasill
11. Gimlie
12. Na láma-sa
CD 2 (Limited Edition Bonus)
01. Lá í mBealtaine [w. Hansi Kürsch (Blind Guardian), Bill Gould (Faith No More) & Sonia Anubis (Cobra Spell)]
02. Ragnarök [w. Sabina Classen (Holy Moses)]
03. Béowulf is mín nama [w. Doro]
04. Víkingar [w. Arndis Halla]
05. Gimlie [w. Kärtsy Hatakka (Waltari)]
06. Yggdrasill [w. Philipp Bischoff (Damnation Defaced)]
07. Na láma-sa [w. Alan Nemtheanga A. (Primordial)]