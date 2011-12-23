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Era Metallum - Album Cover
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05/06/22
WOLFSBANE
Genius

06/06/22
HEART ATTACK
Negative Sun

06/06/22
GABRIELS
Dragonblood (Damned Melodies)

08/06/22
AMONGST THE ASHES
The Fabricated Monolith [EP]

10/06/22
GUINEAPIG
Parasite

10/06/22
MICHAEL MONROE
I Live Too Fast to Die Young

10/06/22
GRACE
Hope

10/06/22
SEVENTH WONDER
The Testament

10/06/22
YATRA
Born Into Chaos

10/06/22
VENUS 5
Venus 5

CONCERTI

04/06/22
BARDOMAGNO
FESTA MEDIEVALE BRISIGHELLA - BRISIGHELLA (RA)

04/06/22
ORION SUMMER FEST pt. 1
AREA EXP - CEREA (VR)

05/06/22
SOLOMACELLO FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

06/06/22
HIGH ON FIRE
FREAK OUT - BOLOGNA

10/06/22
GALACTIC EMPIRE
LEGEND CLUB - MILANO

10/06/22
BARDOMAGNO
RIEVOCANDUM - SAN POLO D'ENZA (RE)

10/06/22
ROCK IN RIOT (day one)
IL TIRO - Martinengo (BG)

11/06/22
BARDOMAGNO
PARMA TATTO & NERD FEST - PARMA

11/06/22
ROCK IN RIOT (day two)
IL TIRO - Martinengo (BG)

11/06/22
PROG ITALIAN FESTIVAL (Day one)
AREA EXP - CEREA (VR)
CORVUS CORAX: disponibile un nuovo brano
03/06/2022 - 23:28 (36 letture)

gianmarco
Sabato 4 Giugno 2022, 1.33.49
1
L' Artwork Mi Ricorda Andreas Marschall Nei Suoi Tempi D'Oro .
RECENSIONI
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03/06/2022 - 23:28
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27/11/2021 - 12:23
CORVUS CORAX: disponibile il singolo ''Sverker''
18/03/2020 - 16:31
CORVUS CORAX: annullato il concerto all'Insubria Festival
07/02/2020 - 14:28
CORVUS CORAX: a settembre il nuovo album ''Era Metallum'', disponibile il primo singolo
24/07/2018 - 18:37
CORVUS CORAX: ecco un nuovo lyric video
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SUMMER BREEZE: confermati Incantation e Corvus Corax
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DRAGONLAND: tornano con il singolo ‘‘The Power of the Nightstar’’, nuovo disco in ottobre
04/06/2022 - 00:10
BUCKCHERRY: al lavoro su un nuovo album
04/06/2022 - 00:08
MOTIONLESS IN WHITE: ascolta la titletrack di ‘‘Scoring the End of the World’’
04/06/2022 - 00:07
DEMON HUNTER: annunciano il concept album ‘‘Exile’’, in uscita a settembre
03/06/2022 - 15:59
THE HALO EFFECT: ascolta la nuova ''The Needless End''
03/06/2022 - 11:35
JOURNEY: pubblicano il video ufficiale del singolo ''You Got the Best of Me''
03/06/2022 - 11:13
SHINEDOWN: ''Daylight'' è il nuovo singolo tratto da ''Planet Zero''
03/06/2022 - 11:00
GENERATION KILL: guarda la clip di ''Evil Eye'' con Chris Poland
03/06/2022 - 10:48
CLEANBREAK: disponibile il secondo singolo dal disco d'esordio, ''Cleanbreak''
 
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