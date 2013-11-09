     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Cover del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

08/06/22
AMONGST THE ASHES
The Fabricated Monolith [EP]

10/06/22
VENUS 5
Venus 5

10/06/22
DEEP SUN
Dreamland - Behind the Shades

10/06/22
BILLY HOWERDEL
What Normal Was

10/06/22
SOREPTION
Jord

10/06/22
SEVENTH WONDER
The Testament

10/06/22
GUINEAPIG
Parasite

10/06/22
MICHAEL MONROE
I Live Too Fast to Die Young

10/06/22
DEATHWHITE
Grey Everlasting

10/06/22
THE TANGENT
Songs from the Hard Shoulder

CONCERTI

10/06/22
GALACTIC EMPIRE
LEGEND CLUB - MILANO

10/06/22
BARDOMAGNO
RIEVOCANDUM - SAN POLO D'ENZA (RE)

10/06/22
ROCK IN RIOT (day one)
IL TIRO - Martinengo (BG)

11/06/22
BARDOMAGNO
PARMA TATTO & NERD FEST - PARMA

11/06/22
ROCK IN RIOT (day two)
IL TIRO - Martinengo (BG)

11/06/22
PROG ITALIAN FESTIVAL (Day one)
AREA EXP - CEREA (VR)

12/06/22
ITALIAN PROG FESTIVAL (Day two)
AREA EXP - CEREA (VR)

20/06/22
AGNOSTIC FRONT
CARAMAGNA CUNEO - CARAMAGNA PIEMONTE

21/06/22
AGNOSTIC FRONT
PALASPORT - BASSANO DEL GRAPPA

21/06/22
THE ROLLING STONES
STADIO SAN SIRO - MILANO
NEBULA: Ecco il singolo ''Highwired'' dal nuovo album
06/06/2022 - 21:29 (39 letture)

RECENSIONI
86
85
ARTICOLI
29/12/2013
Intervista
TIDES FROM NEBULA
Alla scoperta di Eternal Movement
15/11/2013
Live Report
THE OCEAN + SHINING + TIDES FROM NEBULA + HACRIDE
El Barrio, Torino, 09/11/2013
 
ALTRE NOTIZIE
06/06/2022 - 21:29
NEBULA: Ecco il singolo ''Highwired'' dal nuovo album
03/06/2022 - 09:51
NEBULA: ecco il nuovo singolo ''Highwired'', nuovo album e date in Italia
14/06/2021 - 23:24
GHOSTHEART NEBULA: a settembre il nuovo album, ecco il primo brano
17/10/2020 - 09:58
HELLUCINATION: coi Nebulae il 30 ottobre al Traffic di Roma
18/02/2020 - 19:27
FRANTIC FEST: aggiunti Nebula, Doomraiser e Zaum alla prossima edizione
10/10/2019 - 11:24
NEBULAE: ascolta il singolo ''Bite''
01/10/2019 - 11:56
HEAR THE CHANGE FESTIVAL: il 18 ottobre a Seregno con Tides From Nebula e altri
18/09/2019 - 10:41
NEBULAE: "Pulse" uscirà a ottobre, ecco i dettagli e il singolo "Removal"
18/07/2019 - 23:25
PAUL MASVIDAL: il video promozionale di ''Nebula''
09/05/2019 - 20:32
NEBULAE: firmato accordo con la Time To Kill Records, nuovo album in lavorazione
ULTIME NOTIZIE
06/06/2022 - 19:41
SERJ TANKIAN: pubblica un nuovo singolo ''Amber''
06/06/2022 - 18:58
LAMB OF GOD: annunciano l'album ''Omens''
06/06/2022 - 18:26
BLACK STAR RIDERS: ecco il video di ''Better Than Saturday Night'' e anticipazioni sul nuovo album
06/06/2022 - 12:02
THE CALLOUS DAOBOYS: a settembre il secondo disco ''Celebrity Therapist'', ascolta un singolo
06/06/2022 - 09:23
MILE: firmano con WormholeDeath Records per pubblicare il nuovo ''A Shattered Mind''
06/06/2022 - 09:14
HAUNT: il lyric video di ''Mercenaries'' dal nuovo ''Windows of Your Heart''
06/06/2022 - 00:17
BEARTOOTH: a breve la pubblicazione di un nuovo disco in studio
06/06/2022 - 00:08
BON JOVI: scomparso il bassista originale Alec John Such
05/06/2022 - 19:51
ULFHEDNAR: il nuovo album ''Il Culto dell'Agonia'' esce domani
05/06/2022 - 16:19
HANGING GARDEN: in studio per le registrazioni del nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     