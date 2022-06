SATYRICON: questo venerdì pubblicheranno il nuovo ''Satyricon & Munch''

09/06/2022



Luca "Pez" Pezzetti 5 @Transcendence: per la serie "Come fare una figura da deficiente in 3 righe". Confesso che non conoscevo il volto di Sivert Høyem. Quindi da un lato, appunto, ho fatto la figura del fesso, dall'altra però posso vantarmi in giro di conoscere quanto meno vocalmente bene i Madrugada (ehm...sentite il rumore di unghie sul vetro?). Per quanto riguarda i Satyricon vado a riascoltarmi Dark Medieval Times (ma un ascolto a questo Live at the Opera mi ha incuriosito 4 Cioè in parole povere sfruttano quel (poco) che hanno per ottenere il massimo profitto, Munch, le navi vichinghe, Grieg e finita lì. Per il gruppo massimo rispetto anche se oggettivamente i lavori post volcano sono sostanzialmente sciapi e noiosi, non è un problema di evoluzione ma di sostanza. 3 @ Rob Fleming: "Sono diventati i Madrugada", forse perché in questo pezzo ci canta proprio Sivert Høyem dei Madrugada. Se non conosci la discografia seguente, questo duo (perché ormai i membri fissi sono sempre Sigurd e Kjetil) ha cambiato faccia più volte, dandosi al Thrash/Black catartico (Rebel Extravaganza), allo Sludge/Doom (Volcano), per poi cambiare ancora una volta in un miscuglio un po' punk, un po' hardcore, totalmente influenzato dai Celtic Frost degli anni 80 escludendo anche quest' esperimento: ovviamente hanno perso buona parte della loro fanbase, ma credo che ormai a Sigurd, che fa il sommelier in giro per il mondo, non gliene importi più di tanto. 2 Premettendo che di loro ho solo i primi tre (e quello che preferisco è il debutto), ascoltando questa Phoenix mi è preso un colpo. Sono diventati i Madrugada! Altro gruppo norvegese che io letteralmente venero, adoro, idolatro. E che con il black non c'entra proprio nulla. Insomma, voglio dire, hanno cambiato genere e i nuovi lavori sono in linea con questo (bel) pezzo? 1 Mah.......