SAHG: svelano i dettagli del nuovo album ''Born Demon'', ascolta la titletrack

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FRENTUM
Aprutium
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HISSING
Hypervirulence Architecture
16/06/22
HIT THE GROUND RUNNIN
Lost in Translation
17/06/22
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17/06/22
EXECUTIONER`S MASK
Winterlong
17/06/22
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SOLE SYNDICATE
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11/06/22
BARDOMAGNO
PARMA TATTO & NERD FEST - PARMA
11/06/22
ROCK IN RIOT (day two)
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11/06/22
PROG ITALIAN FESTIVAL (Day one)
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12/06/22
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20/06/22
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CARAMAGNA CUNEO - CARAMAGNA PIEMONTE
21/06/22
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PALASPORT - BASSANO DEL GRAPPA
21/06/22
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SEQUOIE MUSIC PARK - BOLOGNA
22/06/22
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IPPODROMO DELLE CAPANNELLE - ROMA
22/06/22
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TRAFFIC CLUB - ROMA