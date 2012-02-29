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CARAMAGNA CUNEO - CARAMAGNA PIEMONTE

21/06/22
AGNOSTIC FRONT
PALASPORT - BASSANO DEL GRAPPA

21/06/22
THE ROLLING STONES
STADIO SAN SIRO - MILANO

21/06/22
DEFTONES + GRANDSON + TBA
SEQUOIE MUSIC PARK - BOLOGNA

22/06/22
JINJER
IPPODROMO DELLE CAPANNELLE - ROMA

22/06/22
AGNOSTIC FRONT
TRAFFIC CLUB - ROMA

23/06/22
ROCK THE CASTLE (CANCELLATA)
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

23/06/22
AGNOSTIC FRONT
CUEVAROCK LIVE - QUARTUCCIU

24/06/22
ROCK THE CASTLE
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

24/06/22
NASHVILLE PUSSY
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)
PSYCROPTIC: ascolta ''Exitus'' dal nuovo album ''Divine Council'', online un singolo
17/06/2022 - 09:43 (47 letture)

d.r.i.
Venerdì 17 Giugno 2022, 16.06.55
1
Un sostanzioso rallentamento che non fa per me scherzo ovviamente randellate sui denti come il solito.
RECENSIONI
71
70
88
ARTICOLI
10/04/2016
Live Report
GORGUTS + PSYCROPTIC + DYSRHYTHMIA + NERO DI MARTE
Circolo Colony, Brescia (BS), 06/04/2016
04/03/2012
Live Report
ORIGIN + PSYCROPTIC + LENG TCH'E + DICTATED
Carlito’s Way, Retorbido (PV), 29/02/2012
 
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