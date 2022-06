VENOM INC.: guarda il lyric video del singolo ''Don't Feed Me Your Lies''

17/06/2022 - 11:15 (90 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 1 Non so se si può dire, ma i venom inc sembrerebbero entrati a pieno titolo nei meandri del new thrash 2.0. La song cmq non è malaccio se piace un certo groove e un approccio moderno, i giovani sarebbe interessante sapere cosa ne pensano ....