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21/06/22
AGNOSTIC FRONT
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21/06/22
THE ROLLING STONES
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21/06/22
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SEQUOIE MUSIC PARK - BOLOGNA

22/06/22
JINJER
IPPODROMO DELLE CAPANNELLE - ROMA

22/06/22
AGNOSTIC FRONT
TRAFFIC CLUB - ROMA

23/06/22
ROCK THE CASTLE (CANCELLATA)
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

23/06/22
AGNOSTIC FRONT
CUEVAROCK LIVE - QUARTUCCIU

24/06/22
ROCK THE CASTLE
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

24/06/22
NASHVILLE PUSSY
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)
CREMATORY: disponibile un video dall'ultimo disco
17/06/2022 - 11:17 (52 letture)

d.r.i.
Venerdì 17 Giugno 2022, 16.08.35
1
Mamma mia, io ogni tanto cerco di riascoltarli pensando alle loro prime uscite ma sono davvero penosi!
RECENSIONI
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71
s.v.
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26/02/2014
Intervista
CREMATORY
Il giusto rimedio per il rinnovamento
 
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