INVICTUS: dettagli e singolo del nuovo progetto di Maurizio Iacono

22/06/22
WITCHERY
Nightside
22/06/22
FATAL VISION
Once
24/06/22
CANDY
Heaven is Here
24/06/22
AA. VV.
An All-Star Tribute to Rush
24/06/22
BLACK STONE CHERRY
Live from the Royal Albert Hall… Y-All
24/06/22
VICTORIUS
Dinosaur Warfare Pt. 2 - The Great Ninja War
24/06/22
DAWN OF DESTINY
Of Silence
24/06/22
DARKANE
Inhuman Spirits
24/06/22
BELPHEGOR
The Devils
24/06/22
MILKING THE GOATMACHINE
Nach uns die Grindflut
21/06/22
AGNOSTIC FRONT
PALASPORT - BASSANO DEL GRAPPA
21/06/22
THE ROLLING STONES
STADIO SAN SIRO - MILANO
21/06/22
DEFTONES + GRANDSON + TBA
SEQUOIE MUSIC PARK - BOLOGNA
22/06/22
JINJER
IPPODROMO DELLE CAPANNELLE - ROMA
22/06/22
AGNOSTIC FRONT
TRAFFIC CLUB - ROMA
23/06/22
ROCK THE CASTLE (CANCELLATA)
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
23/06/22
AGNOSTIC FRONT
CUEVAROCK LIVE - QUARTUCCIU
24/06/22
ROCK THE CASTLE
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
24/06/22
NASHVILLE PUSSY
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)
25/06/22
ROCK THE CASTLE
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)