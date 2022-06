SAOR: tutto ‘‘Origins’’ è ascoltabile in anteprima

Allora, primo ascolto a caldo: il disco è molto bello e su questo avevo pochi dubbi; non raggiunge il pathos che tutti i brani di "Forgotten Paths" riescono ancora a trasmettermi e non si avvicina nemmeno alle atmosfere di "Aura", ma questo è palese dal momento che le sonorità sono cambiate. Però i lati positivi riscontrati sono molti: la produzione è moderna, ma se nei singoli non mi aveva convinto appieno nel disco si fa apprezzare molto di più - proprio perché di black metal ce n'è poco e il contrasto non è così netto - riuscendo a valorizzare tutti gli strumenti come mai prima d'ora; la voce di Marshall, che è sempre stato il punto critico dei Saor, qui viene utilizzata in modo molto intelligente sia a livello melodico che per ciò che riguarda il mix globale e questo l'ho apprezzato moltissimo: meno harsh vocals, più cori e più voce pulita, non posso che gradire. In più questo permette di avere sezioni strumentali talvolta più lunghe del solito ed è qui che a mio parere i Saor eccellono. Proprio per questo, per ora, il mio pezzo preferito è "Fallen", con quel finale affidato alle cornamuse che mi rimandano alle sonorità di "Guardians", ma trattate molto meglio. Molto bello anche un pezzo come "Aurora", che è totalmente Saor-sound, con quelle influenze à la Alcest parecchio indovinate a mio avviso. Capitolo influenze heavy: ammetto che mi hanno spiazzato più di una volta, a tratti mi sembrava quasi di sentire una sorta di viking metal à la Amon Amarth e sinceramente ho storto il naso, ma già ora che sto riascoltando una seconda volta mi sembra di interiorizzare meglio il tutto. Chiaramente sono tutte prime impressioni e continuerò ad ascoltare il disco per formare un opinione completa, ma per adesso mi sento di dire che Andy Marshall ha fatto centro ancora una volta cambiando leggermente sonorità e dando uno stimolo in più alla sua creatura principale Di getto dico che "Origins" si va a piazzare sul terzo gradino del podio della discografia dei Saor, dietro appunto a "Forgotten Paths" ed "Aura"; vedremo se confermerò il mio pensiero nel giro di un paio di mesi.