O.R.K.: ascolta il nuovo singolo ''As I Leave''

23/06/2022 - 11:43 (65 letture)



Luca "Pez" Pezzetti 1 Ultimamente ho la fortuna di incontrare spesso Carmelo in quel di Pavullo, dove sta lavorando con una band di amici al loro nuovo disco. Sentirlo suonare nella nostra sala prove ha un che di speciale e questo ottimo brano non fa alto che confermare la caratura di questa stupenda band!