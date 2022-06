MEGADETH: tutti i dettagli del nuovo ''The Sick, the Dying... and the Dead!'', ascolta un singolo

23/06/2022



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 17 14 tracce in effetti son tantine... 16 "It's Black Friday!!! Paint the devil on the wall!!!" Ma è uguale dai! 15 video ridicolo ma pezzone da paura.Grande Dave anche se fioco... 14 Il micione rosso è uno dei pochi vecchi che ha ancora qualche cartuccia da sparare. E le chitarre nel loro complesso sono almeno una garanzia. 13 Non male, dopo l'ottimo Dystopia non mi aspetto niente di meno. 12 Anche se un pezzo è poco per dirlo a me sembra che la voce -grande punto dolente di dystopia- sia migliorata. Il pezzo è interessante, in linea con quelli veloci di endgame.L'altra cosa interessante è che escluse le cover ,di cui una dei dead kennedys , la maggior parte dei pezzi sono accreditati anche a loureiro e al batterista, il che potrebbe significare nuova linfa per il riffing un po stanchino (a volte) del solo dave. 11 Ascoltero' poi il pezzo..bella copertina..cattiva e d'impatto 10 tutto bello, poi ha iniziato a cantare... 9 Bellino. 8 Sorpresona questo pezzo, ma dubito che tutto l'album sarà così dirompente. E poi 14(!) tracce sono un numero spropositato per un album thrash 7 Buono. 6 Bel pezzo, peccato i suoni di batteria iper editati e la voce del Dave che nel ritornello non mi convince appieno. 5 Stupito positivamente, se il resto del disco sarà così questo disco sarà il mio primo acquisto dei megadeth da anni a questa parte. 4 Questa nuova canzone non fa altro che confermare le impressioni che ho dei Megadeth da un po' di anni: strumentalmente efficace, suoni potenti e diretti, ma Mustaine non sa come scrivere un ritornello decente 3 Il brano mi gasa,la copertina mi gasa...in poche parole sono gasato!!! L'accoppiata Mustaine/Loureiro da paura!!! 2 Molto bene il pezzo mi piace...poi il 2 settembre non ci saranno 40 gradi quindi aspetto fiducioso entrambe gli eventi 1 Ottimo pezzo vecchio stile anni '80, mi vengono in mente "Peace Sells ..." e "So Far So Good ...". Assoli di gran classe come Kiko sa fare.