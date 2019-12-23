EXCALIBUR: online il lyric video di un nuovo singolo

24/06/22
PORCUPINE TREE
Closure/Continuation
24/06/22
BLACK STONE CHERRY
Live from the Royal Albert Hall… Y-All
24/06/22
DAWN OF DESTINY
Of Silence
24/06/22
CHAOS FRAME
Entropy
24/06/22
VICTORIUS
Dinosaur Warfare Pt. 2 - The Great Ninja War
24/06/22
BLACK RIVER
Genration aXe
24/06/22
DARKANE
Inhuman Spirits
24/06/22
SERPENTS OATH
Ascension
24/06/22
MILKING THE GOATMACHINE
Nach uns die Grindflut
24/06/22
ROCK THE CASTLE
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
24/06/22
NASHVILLE PUSSY
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)
25/06/22
ROCK THE CASTLE
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
25/06/22
NASHVILLE PUSSY
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
26/06/22
ROCK THE CASTLE
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
26/06/22
NASHVILLE PUSSY
TRAFFIC CLUB - ROMA
28/06/22
WHITESNAKE + EUROPE
LORENZINI DISTRICT - MILANO
29/06/22
ALICE COOPER + MICHAEL MONROE
ALCATRAZ - MILANO
30/06/22
LACUNA COIL + MOONLIGHT HAZE
RUGBY SOUND FESTIVAL - LEGNANO (MI)
01/07/22
STEVE VAI
CASTELLO DI UDINE - UDINE