EXCALIBUR: online il lyric video di un nuovo singolo

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29/06/22
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ALCATRAZ - MILANO

30/06/22
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RUGBY SOUND FESTIVAL - LEGNANO (MI)

01/07/22
STEVE VAI
CASTELLO DI UDINE - UDINE
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