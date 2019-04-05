BARDOMAGNO: guarda il video del nuovo singolo ''Game of Signorie''

29/06/22
MY SLEEPING KARMA
Atma
01/07/22
AL DI MEOLA, JOHN MCLAUGHLIN, PACO DE LUCIA
Saturday Night in San Francisco
01/07/22
HOLY DRAGONS
Jörmungandr – The Serpent of the World
01/07/22
MASSACRE
Mythos
01/07/22
MUNICIPAL WASTE
Electrified Brain
01/07/22
KLAUS SCHULZE
Deus Arrakis
01/07/22
HORIZON IGNITED
Towards the Dying Lands
01/07/22
THUN
II
01/07/22
DEREK SHERINIAN
Vortex
01/07/22
CONJURER
Pathos
29/06/22
ALICE COOPER + MICHAEL MONROE
ALCATRAZ - MILANO
30/06/22
LACUNA COIL + MOONLIGHT HAZE
RUGBY SOUND FESTIVAL - LEGNANO (MI)
01/07/22
STEVE VAI
CASTELLO DI UDINE - UDINE
02/07/22
STEVE VAI
PIAZZA NAZARIO SAURO - MACERATA
03/07/22
STEVE VAI
TEATRO PETRUZZELLI - BARI
04/07/22
STEVE VAI
ULTRAVOX ARENA - FIRENZE
05/07/22
IGGY POP
PIAZZA SORDELLO - MANTOVA
05/07/22
STEVE VAI
ANFITEATRO DEL VITTORIALE - GARDONE RIVIERA (BS)
06/07/22
TREMONTI + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO
07/07/22
IRON MAIDEN + AIRBOURNE + LORD OF THE LOST
BOLOGNA SONIC PARK - ARENA PARCO NORD - BOLOGNA