Sta seguendo le orme di anneke le similitudini ci sono, c'è pure una volontà di scrollarsi di dosso l'etichetta di sex symbol con un look alla O'Connor, lei è bravissima ma queste ballate acustiche non sono il mio genere e quindi non riesco ad apprezzare del tutto il lavoro finale. Alla chitarra c'è timo somers? Sembra di si