WITHIN TEMPTATION: ascolta la nuova ''Don’t Pray For Me''

08/07/2022 - 09:45 (92 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Onesto. Il mix tra le sonorità di The Heart of Everything e l'elettronica dell'ultimo disco è interessante e il singolo funziona. 1 Ennesimo pezzo sciapo, musicalmente anonimo. Band ormai senza idee.