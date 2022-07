IRON MAIDEN: cancellata la data di Bologna, le informazioni per il rimborso

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 22 Cmq due parole di Harris per rispetto di chi era presente non stonerebbero...capisco il peso di Smallwood (ci mancherebbe) ma i fan meriterebbero due parole anche dalla band...sia chiaro secondo me se non ,c'erano i presupposti hanno fatto bene a fermare tutto ma chi ha speso soldi e fatto km soprattutto da lontano meriterebbe di piu' di un post del manager anche se e' un gigante...Ogni tanto bisogna parlare anche in prima persona. 21 e via coi Judas, gran concerto tra l’altro, con Rob che indossava una specie di vestaglia da vecchia maîtresse dell’800 e dietro ancora i nuvoloni neri! Peccato per sto annullamento, ma se c’era una allerta seria della PC sarebbe stato stupido non farlo. In caso di disastro immaginatevi le proteste ed i casini conseguenti, con la gente che avrebbe citato l’allerta. Credo fosse davvero inevitabile. Io ero presente nel 2004! Ricordo che mi ero rifugiato sotto il tetto di uno stand che era caduto. Nel 2004 due gruppi (UFO e Stratovarius) erano stati annullati e devo dire, col senno di poi. giustamente. Per i Judas Priest il tempo era stato poi clemente. Sicuramente la delusione di ieri è tanta. Posso immaginare. Ma sicuramente hanno valutato bene prima di annullare lo show, anche perché rimborsare il biglietto non è cosa da poco. Dispoace per chi ha speso molti soldi per raggiungere Bologna. È stato un colpo di sfiga. Peccato! Nel 2004 due gruppi (UFO e Stratovarius) erano stati annullati e devo dire, col senno di poi. giustamente. Per i Judas Priest il tempo era stato poi clemente. Sicuramente la delusione di ieri è tanta. Posso immaginare. Ma sicuramente hanno valutato bene prima di annullare lo show, anche perché rimborsare il biglietto non è cosa da poco. Dispoace per chi ha speso molti soldi per raggiungere Bologna. È stato un colpo di sfiga. Peccato! 19 Quoto Beta in pieno. Sinceramente trovo ridicola la gente che, sotto il post in cui veniva annunciato l'annullamento della data, ha coperto d'insulti protezione civile, organizzatori e chi più ne ha più ne metta. Capisco la frustrazione, legittima, ma da persona che era lì ho trovato la decisione giusta, poche volte ho visto un cielo così nero e col vento che tirava era facile prevedere un disastro. Ho telato alle prime avvisaglie di tempesta. Peccato davvero, spero solo in futuri tours. 18 Io ero al Gods del 2004 e in effetti fu un bel temporale...ma aspettarono che si placasse per poi ripartire, se mi ricordo bene saltarono gli UFO, ieri non ero a Bologna ma se magari dopo un'ora la situazione era gestibile, potevano iniziare verso le 10 10,30, sto parlando come uno che magari ha il biglietto da due anni e che si vede svanire il concerto a 5 minuti dall' inizio 17 Alla fine gli organizzatori non potevano fare tanto... Con di mezzo un'allerta della PC nessuno penso si sarebbe preso la responsabilità di far andare avanti il concerto a cuor leggero. Per quanto riguarda la PC, col senno di poi hanno avuto un eccesso di zelo, ma bisogna tener conto che anche loro non hanno la sfera di cristallo quindi anche lì se poi fosse venuta giù davvero grandine o qualcos'altro avrebbero passato dei cazzi non da poco. Detto questo le madonne.sono assolutamente giustificate soprattutto perché siamo stati lasciati 40 minuti sotto l'acqua e poi ci han fatto uscire che stava già smettendo. Inoltre i soldi del biglietto saranno anche rimborsati ma treni/alberghi e tutto il corredo no quindi massima solidarietà soprattutto a chi è venuto da lontano (io sono di Bologna quindi alla fine il mio disagio è stato limitato). 16 Io ero il giorno dopo ma è anche vero che è successo nel pomeriggio e quindi hanno potuto recuperare il concerto, ieri la supercella si è manifestata alle 9 meno dieci. Per me visto che le adesso le previsioni sono abbastanza attendibili dovevano fare suonare gli iron alle 18.30, pazienza per gli effetti speciali, e magari se c'era il falso allarme facevano fare l'ora di concerto agli Airborne dopo. lo stesso film l'ho visto a Toscolano Maderno nel 2005 con i candlemass e Ronnie James Dio, con lui dopo un paio di pezzi è venuto giù il finimondo e c'era stato l'assalto all'area ristoro per cercare riparo. Io e i miei amici ce ne siamo andati. Io non sono un duro e per me i concerti estivi sotto la pioggia sono una merda, non è più divertimento 15 Presente.. Ma adesso col malefico tempo di oggi i temporali sono più bastardi e c'è il rischio grandine. La scorsa settimana qui ha grandinato 3 volte. Ed erano dei bei macigni. 14 Chi si ricorda della tempesta, sempre al parco nord, al Gods del 2004? Ero riuscito a vedere i Judas Priest, ma l'acqua che avevamo preso, io non l'ho bevuta neanche nei 18 anni successivi. C'era stato un disastro anche a Imola, non so se lo stesso anno. 13 Io infatti ero solo a 50 km da casa e sticazzi mi consolo con la maglietta che trionfa il fallimento, ma chi è partito dal Sud aiuto 12 Presente anch'io... Delusione, perchè sa di beffa (col senno di poi). Dispiace che non possano recuperare la data, magari mettendola in coda al tour europeo, ma avranno valide ragioni. Purtroppo, per quanto rimborsino i biglietti, nessuno rimborserà trasferte lunghissime di alcuni. 11 Il manager per far passare l incazzatura/ frustrazione/delusione a tutti i presenti gli bastava aggiungere oltre che ci si vede l’anno prossimo , dire e garantire che verrà eseguita anche Alexander the Great 💡 10 Solidarieta' a chi era presente...immagino le bestemmie (a ragione) dei presenti. Qui siamo oltre la sfiga! 9 😂 8 Ok👍 7 Rispetto per i fan/A proposito di headliners: abbiamo capito, falla finita. Grazie. 6 Discorso sensato e saggio beta 5 Ero lì. Mi spiace moltissimo per la sfiga (perché di questo si tratta) e sono davvero molto frustrata per la cosa, però vorrei dire una cosa a tutti coloro che incolpano la protezione civile e gli organizzatori: la decisione è stata quella giusta. Gestire una mass casualty (incidente di massa) è difficile e le condizioni erano pericolose (il forte vento avrebbe potuto far veramente crollare qualche albero, pezzo di palco o stand vari). E ci è andata bene che non ha grandinato, perché se no la prendevamo in pieno e finivamo tutti in pronto soccorso. Sono davvero molto amareggiata per la sfiga (dopo due anni di rinvii show cancellato per un temporale che inizia alle 20.55?? Se non è sfiga questa), ma non si può dare la colpa a chi ha deciso di cancellare: ha fatto bene. 4 Ah ho letto per il rimborso...ok adios mega concerti 3 Da Aces High a Aces e Mammt. 2 I rischi erano tangibili, sono andati nel pallone e posso capire, il rischio di una tromba d'aria, una grandinata con conseguente panico era troppo alto. Tra l'altro io sono uscito e rientrato ma comunque faceva freddo avendo preso acqua e quando ha cominciato a diluviare me la sono squagliata con corredo di madonne e non ero il solo. Il cielo comunque faceva veramente paura, e comunque fosse andata un concerto sotto un diluvio sarebbe stato per me comunque una merda visto che il pomeriggio è stato tutto perfetto. Forse in questi casi visto che le previsioni lo dicevano sarebbe stato il caso di fare suonare la band al posto degli Airborne. Non lo so con il senno di poi tutti bravi ma la serata aveva preso proprio una brutta piega. Spero recuperino a Bologna altrimenti butto anche i 92 del biglietto. Comunque ho chiuso con i concerti estivi in prevendita. Mai più 1 Hanno perso l'occasione di fare un concerto leggendario in una ambientazione appocalittica.