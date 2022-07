KISS: a rischio cancellazione la data di Verona

09/07/2022 - 11:49 (473 letture)



16 Alberto, io avrei difeso i fasci???? Hai idea di come si organizzano eventi come questo? Se poi saranno i Kiss a cancellare tutto, chiedo scusa per il mio post di prima 15 La cancellazione del concerto la fanno i kiss non la sovrintendenza. Credo sia una regola appena introdotta per tutti gli eventi per tutelare l'arena. Giusta o sbagliata che sia i kiss ci sono, per sfiga, caduti dentro. 14 @progster #9 comprendo la motivazione da quello che tu hai letto della sopraintendenza, ma aspettano a comunicare alla crew dei kiss la cancellazione del concerto quando i camion sono già a Verona? Mi sa che i kiss in Italia non ci verranno mai più anche se non fosse vero che è il: the end of the road. Perché la strada non è finita fin quando non è davvero finita. 🤘🎸 13 Vidi i KISS a Verona e non ci furono problemi, a Milano invece fu lo stesso Paul a dire che non avevano dato il benestare per l' uso degli effetti essendo sl chiuso, al Forum di Assago, ma non fu polemico...in Italia è sempre più complicato organizzare concerti di un certo tipo, partendo dalle cose più banali come impedire ai ragazzi di portarsi l' acqua con 40 gradi per poi venderla dentro a peso d'oro 12 I Kiss senza trucco, impalcature varie e fuochi d'artificio sono solo una band di vecchietti decrepiti, Paul e Gene stanno cadendo a pezzi... poi vabè, sul discorso del concerto che potrebbe essere cancellato, un bel boh. 11 I Kiss non capiscono che la location è straordinaria e che, piuttosto che annullare l'evento, si può per una volta fare a meno dei fuochi? 10 Ma non si potrebbe trovare un altra location in fretta e furia ? Tanto pegh salvare i soldi dei fans ed salvare il concerto. 9 Rik bay area thrash,da quel che ho letto la soprintendenza non vuole piu' fuochi d'artificio in Arena da oggi in poi, neanche nel 2026 quando ci sarà ' la cerimonia delle Olimpiadi. Il fatto e' che la band vuole per forza usarli tutto qua'...il fatto e' che manca poco al concerto e la gente col biglietto non sa se si fara' ...assurdo. 8 Coincidenze? Io non credo.... 7 Scusate, ma i kiss anni fa non hanno già suonato a Verona? O mi sbaglio? Quale differenza c'è esibirsi nel 2022? 6 Cosa c'entra Tommasi che è arrivato da due settimane lo sai solo tu Lambruscore... finché c'erano i fasci tutto bene eh? 5 Il sindaco di Verona si chiama Damiano Tommasi, noto bigotto, ex calciatore. Come detto da Progster, ci si pensa adesso ad annullare un concerto in programma da tempo? Spero lo facciano, per i tanti che hanno già il biglietto. Io non sono un fan dei Kiss ma sono parte della storia del Rock e se annullano, per me è una gran pagliacciata. Cominci bene Tommasi, per la tua bella città..... 4 Le comiche...mancano un paio di giorni al concerto e vengono fuori ste robe,complimenti vivissimi. 3 Soldi risparmiati. 2 Mah forse per loro, almeno per i due padri padroni eeeeeé meglio così . Chi è molto anziano( Simmons), con l'armatura e questo calore meglio rinunciare. Più dell'ironia cheeeeee si può affermare? 1 Concerto in programma da 2 anni e si accorgono adesso che i KISS usano tonnellate di effetti speciali... bah?!