JUNKYARD DRIVE: firmano con Mighty Music, nuovo album nel 2023

15/07/22
ORIANTHI
Live from Hollywood
15/07/22
GOD IS AN ASTRONAUT
The Beginning of the End
15/07/22
SINNER
Brotherhood
15/07/22
BATTERING RAM
Second to None
15/07/22
PRIMAL FEAR
Primal Fear (Deluxe Edition)
15/07/22
SICK N` BEAUTIFUL
Starstruck
15/07/22
JACK STARR`S BURNING STARR
Souls of the Innocent
15/07/22
MANTAR
Pain is Forever and This is the End
15/07/22
PALACE (SWE)
One 4 the Road
15/07/22
...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD
XI - Bleed Here Now
13/07/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR + STEARICA
STUPINIGI SONIC PARK - NICHELINO (TO)
15/07/22
LUPPOLO IN ROCK (day 1)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA
15/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 3
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA
16/07/22
LUPPOLO IN ROCK (day 2)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA
16/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 4
https://www.facebook.com/events/s/rometal-mmxxii-sailing-to-nowh/1068332517415690/
17/07/22
LUPPOLO IN ROCK (day 3)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA
17/07/22
GRIMA + ULTAR + BLOODY TYRANT
CAMPO SPORTIVO - RESIA (FVG)
19/07/22
TESTAMENT + EXODUS + DEATH ANGEL + HEATHEN
ROCK IN ROMA - ROMA
22/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 5
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA
23/07/22
CRO-MAGS
CUEVA ROCK - CAGLIARI