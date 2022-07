KISS: confermata la data di stasera a Verona

11/07/2022 - 13:55 (449 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 12 Eh eh sempre i soliti discorsi da 50 anni ormai...io li ho visti anche senza trucco negli anni 80 e sono sempre stati concerti notevoli...cmq loro ancora in tour con canzoni che ormai hanno fatto la storia...i denigratori chissà che fanno ... 11 @blackmore scusa ma da dove evince che non mi piacciono? Gorse, ma forse, piacciono più a me che a te. Io solo detto che mi pare assurdo che una band che dovrebbe mettere i fan al primo posto pensa di annullare il concerto perché gli tolgono i fuochi di artificio...pensino a suonare dal vivo invece che in playback. 10 Blackmore in mancanza dei mortaretti saresti potuto andare a sparare le tue cazzate all'Arena, sarebbe crollata l'Arena, il Bentegodi e pure la statua di Cangrande della Scala, se poi davi fuoco alle scoregge che scrivi sai che spettacolo pirotecnico l 9 I kiss si amano innanzitutto per le loro canzoni, noi fans li.amiamo soprattutto per questo, io poi li ascolto fin da bimbo e quindi se qualcuno li vuole sminuire come fenomeno da baraccone, peggio per lui, per me non è un buon intenditore di musica. Tra l'altro i kiss a parte il trucco e i costumi non sono diversi poi da Manowar, iron Maiden, ACDC, Alice Cooper, cioè danno molta importanza anche al fattore spettacolo visivo, per me è semplice valore aggiunto, poi non me la prenderei con dri che è un bravo ragazzo e ha fatto una battuta che se la ride da solo... vabbè dai loro vengono dall' hardcore dove è tutto minimal quindi ci sta la battuta 8 Che i soliti storditi avessero sostenuto che addirittura i fuochi potessero essere pericolosi non solo per le struttura ma anche per il pubblico, è una chicca che mi ero perso... a meno che non sia una cavolata scritta solo in questa news in modo arbitrario da chi l'ha riportata. Cioè, starebbero dicendo che normalmente in tutto il mondo e in posti di ogni tipo, i Kiss metterebbero in pericolo il pubblico con i loro effetti pirotecnici? Ahahahah... 7 d.r.i. - Se non ti piacciono, non è il tuo genere ecc. (come per me del resto), non frega un cazzo a nessuno ovviamente. Certe band hanno uno spettacolo, scenografie, fuochi ecc. che sono parte integrante dello show e del resto ciò che distingue - oltre all'esecuzione live ovviamente dei brani - un concerto di quel tipo dall'ascolto a casa dei dischi. Cose che interessano o sono addirittura fondamentali non sono per i "bambini" (eh sì, l'età media ai live di band come loro dev'essere proprio di adolescenti e dintorni... come no... semmai di ogni tipo da loro ai nonni, come per ogni grande band storica che si è sempre fatta amare nel tempo dalle generazioni di rocker/hard rocker e metallari), ma per chiunque. E "miniciccioli" un cazzo, tra l'altro... 6 Carnival è un album di grande dignità, ben suonato e con liriche non così scontate. Ingiuriato senza ritegno, ma peeeeeeeeewercheee? 5 In alternativa avrebbero potuto fare uno show più essenziale senza maschere e senza botti in cui proponevano l'intero Carnival of souls 😁 (faccio la battuta perché quell'album viene praticamente smerdato dalla sua uscita ma in realtà, lo ammetto, a me non dispiaceva affatto) 4 Io ho già dato a fine anni 2000, ma sono contento per chi ci andrà 3 Contento per chi sara' presente al concerto compreso un mio amico che ultimamente era abbastanza in paranoia....cmq non si gestiscono cosi' le cose! 2 Come si dice dalla mie parti: "tanta maletta e poi?!?" Meglio così. Perché un concerto dei KISS senza fuochi non è la stessa cosa (il che, però, a pensarci bene, non so se sia un complimento. Ah, sia chiaro: io li ho visti due volte. La prima volta fu entusiasmante. La seconda...beh...l'effetto sorpresa era del tutto scemato e l'impatto fu minore) 1 Bene perché senza i loro miniciccioli i bimbi sarebbero stati tristi