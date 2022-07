FRANTIC FEST: tutti i dettagli dell'edizione 2022

13/07/2022 - 10:32 (120 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 Giusto, tanto nuovi non sono, ma non avevo idea di quando si fossero formati, intendevo nuovo rispetto ai Warning. 3 "Nuovo" non direi, formati dal 2009, tre album in studio ("The Inside Room" - 2011, "Wider than the Sky" - 2016, "Perfect Light" - 2022). Due gruppi interessanti e neanche estremi, anche se trovavo più convincenti i Solstice di New Dark Age (1998), che però dopo la reunion non sono interessati più a nessuno. 2 Non avevo mai sentito nominare i 40 Watt Sun, ho visto che sono il nuovo gruppo del tipo dei Warning, quelli del capolavoro Watching from a Distance. Figata! 1 Oooh mi chiedevo proprio ma quando esce la scaletta del Frantic. Il 18 e il 20 mi attirano non poco, spero di poterci essere.