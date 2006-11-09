     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/07/22
PALACE (SWE)
One 4 the Road

15/07/22
JACK STARR`S BURNING STARR
Souls of the Innocent

15/07/22
SINNER
Brotherhood

15/07/22
SICK N` BEAUTIFUL
Starstruck

15/07/22
BIRTH
Born

15/07/22
ALAN PARSONS
From the New World

15/07/22
...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD
XI - Bleed Here Now

15/07/22
GOD IS AN ASTRONAUT
The Beginning of the End

15/07/22
ORIANTHI
Live from Hollywood

15/07/22
MANTAR
Pain is Forever and This is the End

CONCERTI

13/07/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR + STEARICA
STUPINIGI SONIC PARK - NICHELINO (TO)

15/07/22
LUPPOLO IN ROCK (day 1)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA

15/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 3
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA

16/07/22
LUPPOLO IN ROCK (day 2)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA

16/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 4
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA (RM)

17/07/22
LUPPOLO IN ROCK (day 3)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA

17/07/22
GRIMA + ULTAR + BLOODY TYRANT
CAMPO SPORTIVO - RESIA (FVG)

19/07/22
TESTAMENT + EXODUS + DEATH ANGEL + HEATHEN
ROCK IN ROMA - ROMA

22/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 5
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA

23/07/22
CRO-MAGS
CUEVA ROCK - CAGLIARI
MASTODON: online il video ufficiale di ''More Than I Could Chew''
13/07/2022 - 10:56 (98 letture)

Padre maronno
Mercoledì 13 Luglio 2022, 21.01.20
1
Canzone stupenda e album strepitoso
RECENSIONI
63
63
66
69
80
92
82
88
ARTICOLI
02/12/2017
Live Report
MASTODON + RED FANG + RUSSIAN CIRCLES
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 27/11/2017
16/06/2015
Live Report
MASTODON + THE RAVEN AGE
Estragon, Bologna - 10/06/15
14/12/2014
Live Report
MASTODON + BIG BUSINESS + KROKODIL
Fabrique, Milano (MI), 10/12/2014
02/07/2012
Live Report
MASTODON + DEAD CITY RUINS
Atlantico, Roma, 27/06/2012
30/06/2009
Live Report
METALLICA + LAMB OF GOD + MASTODON
Palalottomatica, Roma, 24/06/2009
09/11/2006
Articolo
MASTODON
La biografia
 
ALTRE NOTIZIE
13/07/2022 - 10:56
MASTODON: online il video ufficiale di ''More Than I Could Chew''
18/03/2022 - 20:03
MASTODON: ascolta la versione acustica di ''Teardrinker''
21/10/2021 - 00:13
MASTODON: il nuovo singolo da ‘‘Hushed and Grim’’ è ‘‘Sickle and Peace’’
01/10/2021 - 00:07
MASTODON: ascolta ''Teardrinker'', il secondo singolo da ''Hushed and Grim''
10/09/2021 - 09:15
MASTODON: i dettagli del nuovo album ''Hushed and Grim'', online la clip di ''Pushing the Tides''
08/09/2021 - 00:07
MASTODON: svelati i primi dettagli del nuovo disco?
20/06/2021 - 00:00
MASTODON: un concerto in streaming a luglio dal Georgia Aquarium
13/05/2021 - 10:48
MASTODON: online il nuovo brano ''Forged by Neron''
22/03/2021 - 00:30
MASTODON: in corso il missaggio del prossimo album in studio
18/12/2020 - 01:53
MASTODON: David Bottrill produrrà il nuovo album
ULTIME NOTIZIE
13/07/2022 - 14:07
AVANTASIA: presentano il singolo ''The Moonflower Society''
13/07/2022 - 12:56
KINGCROW: finite le registrazioni del nuovo ''Hopium''
13/07/2022 - 12:46
EINHERJER: ecco ''Far Far North'' dal nuovo live album della band norvegese
13/07/2022 - 12:38
ARTNAT: disponibile il lyric video della titletrack di ''The Mirror Effect''
13/07/2022 - 12:23
SKID ROW: ''Tear It Down'' è il secondo singolo dal nuovo album
13/07/2022 - 12:13
BEARTOOTH: ascolta l'inedita ''Riptide''
13/07/2022 - 11:04
RUSSIAN CIRCLES: ascolta ''Betrayal'' dal nuovo album ''Gnosis''
13/07/2022 - 11:01
ARCHITECTS: dettagli e singolo del nuovo album ''The Classic Symptoms Of A Broken Spirit''
13/07/2022 - 10:58
TOXIK: ecco il lyric video della nuova ''Creating the Abyss''
13/07/2022 - 10:52
TOMBS: disponibile la nuova ''Murder Legendre''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     