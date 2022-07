AVANTASIA: presentano il singolo ''The Moonflower Society''

13/07/2022 - 14:07 (164 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 Si ,forse un qualcosa di già sentito ce l'ha. Comunque bella canzone e bel video, l'album sarà mio come tutti gli altri! 2 il solito brano ruffiano ed accattivante...non vedo l'ora di ascoltarlo!!!! 1 Non male,ma se devo dirla tutta ha un che di gia' sentito...aspettiamo il disco.