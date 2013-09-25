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15/07/22
SINNER
Brotherhood

15/07/22
GOD IS AN ASTRONAUT
The Beginning of the End

15/07/22
MANTAR
Pain is Forever and This is the End

15/07/22
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Live from Hollywood

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Starstruck

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Second to None

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ALAN PARSONS
From the New World

15/07/22
JACK STARR`S BURNING STARR
Souls of the Innocent

15/07/22
PRIMAL FEAR
Primal Fear (Deluxe Edition)

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15/07/22
LUPPOLO IN ROCK (day 1)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA

15/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 3
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA

16/07/22
LUPPOLO IN ROCK (day 2)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA

16/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 4
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA (RM)

17/07/22
LUPPOLO IN ROCK (day 3)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA

17/07/22
GRIMA + ULTAR + BLOODY TYRANT
CAMPO SPORTIVO - RESIA (FVG)

19/07/22
TESTAMENT + EXODUS + DEATH ANGEL + HEATHEN
ROCK IN ROMA - ROMA

22/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 5
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA

23/07/22
CRO-MAGS
CUEVA ROCK - CAGLIARI

23/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 6
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA
GOD IS AN ASTRONAUT: guarda il video di ''Route 666'' dal nuovo live album
14/07/2022 - 10:58 (37 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
21/10/2015
Live Report
GOD IS AN ASTRONAUT
Orion Live Club, Ciampino (RM), 14/10/2015
17/09/2014
Live Report
GOD IS AN ASTRONAUT + ELECTRIC SARAJEVO
Orion Live Club, Ciampino (RM), 13/09/2014
10/11/2013
Intervista
GOD IS AN ASTRONAUT
Niels Kinsella ci racconta il nuovo album
29/09/2013
Live Report
GOD IS AN ASTRONAUT + DEATH LETTERS
Gebaude 9, Colonia, 25/09/2013
 
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GOD IS AN ASTRONAUT: a luglio il nuovo ‘‘The Beginning of the End’’ per il ventennale
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GOD IS AN ASTRONAUT: slittano al 2022 le date italiane
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