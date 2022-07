ARCH ENEMY: online il video di ''In The Eye Of The Storm''

15/07/2022 - 10:48 (112 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 Dei video mi è sempre interessato ben poco...negli Arch Enemy faccio giustamente eccezione. La canzone di per sè non mi ha impressionato piu di tanto rispetto agli altri brani nuovi che mi sono piaciuti di piu. 3 All'inizio sembra un pezzo di raining Blood poi diventa niente male con quel sound alla Judas priest poi arrivano i growl e scade tutto nella noia 2 Come al solito il solo fatto che ci sia Alyssa è un valido motivo per vedersi il video... 1 Will to Power-vibes. Non è bruttissima ma nemmeno bella. La peggiore dei 5 brani rilasciati ad oggi.