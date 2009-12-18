     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/07/22
SINNER
Brotherhood

15/07/22
ORIANTHI
Live from Hollywood

15/07/22
MANTAR
Pain is Forever and This is the End

15/07/22
...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD
XI - Bleed Here Now

15/07/22
BATTERING RAM
Second to None

15/07/22
GOD IS AN ASTRONAUT
The Beginning of the End

15/07/22
SICK N` BEAUTIFUL
Starstruck

15/07/22
PALACE (SWE)
One 4 the Road

15/07/22
PRIMAL FEAR
Primal Fear (Deluxe Edition)

15/07/22
ALAN PARSONS
From the New World

CONCERTI

15/07/22
LUPPOLO IN ROCK (day 1)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA

15/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 3
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA

16/07/22
LUPPOLO IN ROCK (day 2)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA

16/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 4
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA (RM)

17/07/22
LUPPOLO IN ROCK (day 3)
PARCO EX COLONIE PADANE - CREMONA

17/07/22
GRIMA + ULTAR + BLOODY TYRANT
CAMPO SPORTIVO - RESIA (FVG)

19/07/22
TESTAMENT + EXODUS + DEATH ANGEL + HEATHEN
ROCK IN ROMA - ROMA

22/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 5
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA

23/07/22
CRO-MAGS
CUEVA ROCK - CAGLIARI

23/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 6
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA
KRISIUN: ecco il video ufficiale di ''Swords Into Flesh''
15/07/2022 - 10:52 (50 letture)

RECENSIONI
65
70
80
ARTICOLI
29/03/2019
Live Report
SEPTICFLESH + KRISIUN + DIABOLICAL + XAON
Alchemica Music Club, Bologna, 24/03/2019
26/05/2016
Intervista
KRISIUN
Forged in Fury - Intervista a Max Kolesne dei Krisiun
03/05/2016
Live Report
CANNIBAL CORPSE + KRISIUN + HIDEOUS DIVINITY
Alcatraz, Milano, 01/05/2016
18/12/2009
Live Report
NILE + KRISIUN + GRAVE ed altri
Those Whom The Gods Detest Tour 2009
 
ALTRE NOTIZIE
15/07/2022 - 10:52
KRISIUN: ecco il video ufficiale di ''Swords Into Flesh''
23/06/2022 - 16:12
KRISIUN: tutti i dettagli del nuovo album ''Mortem Solis'', ascolta ''Sworn Enemies''
27/05/2022 - 12:34
KRISIUN: in arrivo il nuovo album ''Mortem Solis'', ascolta un singolo
25/08/2019 - 11:51
KRISIUN: il 31 marzo al Circolo Svolta con Gruesome e Vitriol
03/09/2018 - 12:52
KRISIUN: diffuso il nuovo lyric video
27/07/2018 - 13:20
KRISIUN: ecco il video di ''Devouring Faith''
20/07/2018 - 16:27
KRISIUN: il lyric video di ''Demonic III''
05/07/2018 - 00:02
KRISIUN: svelata la tracklist del nuovo disco
03/07/2018 - 00:03
KRISIUN: ecco la copertina di 'Scourge Of The Enthroned'
08/05/2018 - 15:48
KRISIUN: svelati i primi dettagli del prossimo disco
ULTIME NOTIZIE
15/07/2022 - 16:06
CERNUNNOS ROCK FEST: i Pestilence non si esibiranno al festival
15/07/2022 - 11:53
VOYAGER: online il nuovo singolo ''Submarine''; nuovo live album in agosto
15/07/2022 - 11:41
AVELION: il video ufficiale di ''Bound to Blackness''
15/07/2022 - 11:07
REVEALING CHAOS: firmano con Elevate Records, ascolta il singolo ''Shifted Foundations''
15/07/2022 - 11:00
DISTURBED: ascolta il nuovo singolo ''Hey You''
15/07/2022 - 11:02
BIRDS IN ROW: dettagli e singolo del nuovo ''Gris Klein''
15/07/2022 - 10:57
KEN MODE: ascolta ''But They Respect My Tactics'' dal nuovo ''Null''
15/07/2022 - 10:53
DES ROCS: disponibile l'inedita ‘‘Manic Memories’’
15/07/2022 - 10:48
ARCH ENEMY: online il video di ''In The Eye Of The Storm''
15/07/2022 - 10:39
ALICE COOPER: Kane Roberts rientra nella band dal vivo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     