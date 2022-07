CERNUNNOS ROCK FEST: nuovi annunci per quanto riguarda il secondo weekend del festival

17 Avrei aggiunto anche altri pezzi da 90 a caso al bill, così per dire. 16 Venerdì ero al luppolo, organizzazione a dir poco eccellente. Spiace che abbiano avuto l'intoppo dei Katatonia, ma hanno tappato coi fleshgod che sono comunque di alto livello. Qui invece siamo davanti a qualcosa di grottesco, se qualcuno dovesse farci un'indagine seria chissà cosa ne salta fuori… non posso pensare che sia solo incompetenza 15 Martina è dei methedras e socia del traffic club di Roma. Credo abbia fatto questo per far capire alle band straniere che non tutti siamo così infatti ha citato tra gli eventi top il luppolo. Domenica ero lì organizzato in maniera spettacolare. 14 Sono io impedito che non li trovo o qualcuno può confermare che sui loro social e siti web, Alcest e The Ocean Collective non fanno alcun riferimento alla partecipazione a questo meraviglioso carrozzone fantasma? 13 E dai... e 100... non è solo il caso dei DF, anche varie altre band non hanno mai postato nulla di nulla sui loro canali ufficiali riguardo la partecipazione al festival, zero... alcuni ho letto che dicono che gli organizzatori dicevano o davano cmq per scontato che alcuni dovessero considerarsi nel festival perché scritturati già dal 2020... boh... non mi pare che ci siano tanti nomi comuni, o forse neanche uno, almeno tra i principali, con quelli che dovevano suonare ad uno dei festival o singola giornata annullati negli anni scorsi, quindi se è vero quanto detto da alcuni utenti in commenti in giro, non so che intendano col dire che certe band sarebbero "bookate" da 2 anni. 12 Quella persona, Martina, in realtà non è che ha postato sulla pagina degli Esoteric - che si conoscessero poi già o meno non so - ma, come diceva il loro post aggiuntivo di commento, loro hanno condiviso il post dal suo profilo (o pagina che sia) dopo che cercando un attimo sul web info perché insospettiti da quanto gli stavano dicendo gli organizzatori (incoerenze, bugie ecc.), volevano capire che problemi ci fossero a quel festival o almeno alla loro giornata. Non ho controllato il suo profilo ma credo sia una dell'ambiente a sua volta, promotrice/organizzatrice (e artista, pittrice mi pare) in Italia forse anche di nomi esteri, o almeno certe voci scritte nel profilo di quelle che si vedono anche solo mettendo il cursore sul nome dicevano roba del genere, e che è di Roma mi pare. 11 Sui dark funeral ci sarebbe da capire perché su dark funeral europe su Fb tre giorni fa è apparso questo post (tuttora verificabile) Il tempismo è davvero pessimo, ma cosa posso fare !? Anche il virus ( covid ) mi ha portato alla fine, per la prima volta che io sappia. Ho la febbre alta e mi sento di merda!!! Purtroppo questo significa che dobbiamo cancellare i 2 concerti che abbiamo questo fine settimana, Kristianstad Rockfest & Gefle Metal Festival, ma invece siamo confermati per il prossimo anno (2023)! Tutto quello che posso fare ora è stare a letto e cavalcare la merda fuori. Sono dannatamente dispiaciuto per questo/ Lord Ahriman Non mi pare ci sia riferimento al cernunnos 10 @ManOwaL: dubitavi? Mica è saltato il festival, ora annuncia tutte le 1000 band che verranno. 9 In tutto questo, peraltro, le prevendite sono ancora aperte... 8 Dai 3 su 7 del giorno 30 non è male...ma oggi annuncia i nomi delle band per le 3 giornate rimanenti, tutti tranquilli 7 Esatto, mettete nella news anche il post di Martina L. McLean 6 Martina 5 non so chi sia Martin L.McLean ma su FB degli esoteric ha pubblicato un ottimo commento. 4 Diciamo che spero vivamente che le band straniere non si mettano in testa che i promoter in Italia siano tutti così. Per dire ieri al Luppolo tutto organizzato alla perfezione! 3 toccata piano 2 Che palle... I truffatori sono dovunque, smettiamola di dire che succede solo in Italia... non pensate che all'estero sia sempre tutto bellissimo e perfettamente funzionante, perchè non è affatto così! 1 Solo in Italia c'è gente che non sa come arrivare a fine mese, ma i solito noti continuano imperturbabile a "lavorare" e truffare!