     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/07/22
EXCALIBUR
Volando Hacia el Infierno

22/07/22
LESSMANN/VOSS
Rock Is Our Religion

22/07/22
KARL SANDERS
Saurian Apocalypse

22/07/22
WAKE
Thought From Descent

22/07/22
SCAR FOR LIFE
Sociophobia

22/07/22
DREAMTIDE
Drama Dust Dream

22/07/22
ARTNAT
The Mirror Effect [Reissue]

22/07/22
IMPERIAL TRIUMPHANT
Spirit Of Ecstasy

22/07/22
ZZ TOP
Raw

22/07/22
PANZERFAUST
The Suns of Perdition Chapter III: The Astral Drain

CONCERTI

19/07/22
TESTAMENT + EXODUS + DEATH ANGEL + HEATHEN
ROCK IN ROMA - ROMA

22/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 5
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA

23/07/22
CRO-MAGS
CUEVA ROCK - CAGLIARI

23/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 6
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA

25/07/22
STEVE HACKETT
PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA - FIRENZE

26/07/22
SLIPKNOT
CASTELLO SCAGLIERO - VILLAFRANCA (VR)

26/07/22
STEVE HACKETT
PIAZZA CASTELLO - UDINE

26/07/22
CRO-MAGS
MAGAZZINO SUL Pò - TORINO

26/07/22
EVOKEN + SHORES OF NULL + (ECHO)
LEGEND CLUB - MILANO

27/07/22
CRO-MAGS
MU LIVE CLUB - PARMA
PSYCROPTIC: online il singolo ''A Fool’s Errand'' dal nuovo album
19/07/2022 - 08:52 (23 letture)

RECENSIONI
71
70
88
ARTICOLI
10/04/2016
Live Report
GORGUTS + PSYCROPTIC + DYSRHYTHMIA + NERO DI MARTE
Circolo Colony, Brescia (BS), 06/04/2016
04/03/2012
Live Report
ORIGIN + PSYCROPTIC + LENG TCH'E + DICTATED
Carlito’s Way, Retorbido (PV), 29/02/2012
 
ALTRE NOTIZIE
19/07/2022 - 08:52
PSYCROPTIC: online il singolo ''A Fool’s Errand'' dal nuovo album
17/07/2022 - 09:00
MARIUSZ LEWANDOWSKI: è deceduto l'autore delle copertine di Bell Witch, Psycroptic e Mizmor
17/06/2022 - 09:43
PSYCROPTIC: ascolta ''Exitus'' dal nuovo album ''Divine Council'', online un singolo
16/05/2022 - 16:00
PSYCROPTIC: diffusi i dettagli del nuovo album ''Divine Council'', online un singolo
26/11/2020 - 15:34
PSYCROPTIC: il video ufficiale di ''The Watcher of All''
31/10/2020 - 19:21
PSYCROPTIC: a novembre il nuovo EP ''The Watcher of All''
27/11/2018 - 20:26
AVERSIONS CROWN: due date in Italia a febbraio con Psycroptic e Within Destruction
04/11/2018 - 14:25
PSYCROPTIC: ascolta un altro brano
19/10/2018 - 14:44
PSYCROPTIC: online il brano 'Upon These Stones'
06/10/2018 - 10:27
PSYCROPTIC: diffuso il singolo ''Directive''
ULTIME NOTIZIE
19/07/2022 - 10:40
ABHOR: annunciano il nuovo album ''Sex Sex Sex (Ceremonia Daemonis Antichristi)'', ascolta un brano
19/07/2022 - 09:36
KREATOR, LAMB OF GOD: Uscirà il singolo 'State Of Unrest'
19/07/2022 - 09:04
VOID ROT: tutto il nuovo EP ''Telluric Dismemberment'' in streaming
19/07/2022 - 08:58
ACEPHALIX: dettagli e singolo del nuovo album ''Theothanatology''
19/07/2022 - 00:35
FALL OF CARTHAGE: a settembre il quarto album ''Drawn into Madness''
19/07/2022 - 00:23
LUNARIAN: i dettagli e il primo singolo del disco di debutto, ''Burn the Beauty''
19/07/2022 - 00:10
ROYAL HUNT: svelata la data d'uscita di ''Dystopia - Part II''
19/07/2022 - 00:07
ALTER BRIDGE: ecco i dettagli e la titletrack di ‘‘Pawns & Kings’’
19/07/2022 - 00:06
INTELLIGENT MUSIC PROJECT: a breve il settimo album della band con Ronnie Romero e Simon Phillips
18/07/2022 - 16:13
THE MAGIK WAY: in ottobre la riedizione di ''Dracula'' per il venticinquesimo anniversario del disco
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     