THE DEAD DAISIES: tutti i dettagli del nuovo album ''Radiance''

27/07/22
INTELLIGENT MUSIC PROJECT
Unconditioned
29/07/22
RYO OKUMOTO
The Myth of the Mostrophus
29/07/22
GATHERING OF KINGS
Enigmatic
29/07/22
VOIVOD
Forgotten in Space - The Noise Records Years Deluxe Box-Set
29/07/22
REEKING AURA
Blood and Bonemeal
29/07/22
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CUEVA ROCK - CAGLIARI
23/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 6
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA
25/07/22
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PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA - FIRENZE
26/07/22
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CASTELLO SCAGLIERO - VILLAFRANCA (VR)
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PIAZZA CASTELLO - UDINE
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MAGAZZINO SUL Pò - TORINO
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LEGEND CLUB - MILANO
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MU LIVE CLUB - PARMA
28/07/22
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ARENA BENIAMINO GIGLI - PORTO RECANATI
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TIKI TAKA - FRANCAVILLA AL MARE