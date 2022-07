DIMMU BORGIR: a fine mese uscirà in vinile il live ''Northern Forces over Wacken''

Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 1 Concerto splendido, il disco non mi piace granché ma dal vivo con l'orchestra è tutta un'altra storia. La cantante che duetta in gateways è schizzatissima ma grandiosa. L'operazione e' sostanzialmente risibile, meglio un seguito dell'ottimo ultimo lavoro e soprattutto tour seri. L'ultima volta nel 2012 a Bologna due giorni dopo il terremoto dell'Emilia hanno suonato un ora...