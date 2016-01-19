     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Animalistic - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/07/22
INTELLIGENT MUSIC PROJECT
Unconditioned

29/07/22
RYO OKUMOTO
The Myth of the Mostrophus

29/07/22
GATHERING OF KINGS
Enigmatic

29/07/22
VOIVOD
Forgotten in Space - The Noise Records Years Deluxe Box-Set

29/07/22
REEKING AURA
Blood and Bonemeal

29/07/22
LOUDNESS
Sunburst

29/07/22
KRISIUN
Mortem Solis

29/07/22
RYO OKUMOTO
The Myth Of The Mostrophus

29/07/22
ARSEA
Order of Mantis

29/07/22
BLACKTOOTHED
JULI

CONCERTI

23/07/22
CRO-MAGS
CUEVA ROCK - CAGLIARI

23/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 6
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA

25/07/22
STEVE HACKETT
PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA - FIRENZE

26/07/22
SLIPKNOT
CASTELLO SCAGLIERO - VILLAFRANCA (VR)

26/07/22
STEVE HACKETT
PIAZZA CASTELLO - UDINE

26/07/22
CRO-MAGS
MAGAZZINO SUL Pò - TORINO

26/07/22
EVOKEN + SHORES OF NULL + (ECHO)
LEGEND CLUB - MILANO

27/07/22
CRO-MAGS
MU LIVE CLUB - PARMA

28/07/22
STEVE HACKETT
ARENA BENIAMINO GIGLI - PORTO RECANATI

28/07/22
CRO-MAGS
TIKI TAKA - FRANCAVILLA AL MARE
NORDIC UNION: guarda il video di ''This Means War''
23/07/2022 - 11:13 (30 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
23/07/2022 - 11:13
NORDIC UNION: guarda il video di ''This Means War''
16/06/2022 - 00:01
NORDIC UNION: i dettagli di ‘‘Animalistic’’, online il primo singolo
06/05/2022 - 21:57
NORDIC UNION: annunciano il nuovo album ''Animalistic''
02/11/2018 - 09:09
NORDIC UNION: ecco il video di ''It Burns''
08/10/2018 - 19:28
NORDIC UNION: presentato un nuovo brano
30/08/2018 - 20:07
NORDIC UNION: ascolta il nuovo singolo
21/07/2018 - 00:43
NORDIC UNION: a novembre il secondo disco, ecco la copertina
19/01/2016 - 20:21
NORDIC UNION: ascolta un nuovo brano del nuovo progetto della Frontiers
ULTIME NOTIZIE
23/07/2022 - 11:04
DIMMU BORGIR: a fine mese uscirà in vinile il live ''Northern Forces over Wacken''
23/07/2022 - 10:43
THE 40 THIEVES: firmano con WormholeDeath Records e annunciano il disco d'esordio
23/07/2022 - 10:44
APOCALYPTICA: ascolta il nuovo singolo
23/07/2022 - 10:36
PINK FLOYD: ascolta ''Dogs (2018 Remix)''
23/07/2022 - 10:31
WALDGEFLUSTER: online il video di ''Mim Blick aufn Kaiser''
23/07/2022 - 10:19
NILE: al lavoro su un nuovo album
23/07/2022 - 09:53
MISCREANCE: primi dettagli del disco di debutto ''Convergence''
23/07/2022 - 09:47
RAVEN: annunciano la raccolta ''Leave ‘Em Bleeding''
23/07/2022 - 09:44
THE DEAD DAISIES: tutti i dettagli del nuovo album ''Radiance''
23/07/2022 - 09:26
GATHERING OF KINGS: online ''Long Kiss Goodnight'' dal nuovo album ''Enigmatic''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     