RED HOT CHILI PEPPERS: Annunciano un nuovo album ''Return Of The Dream Canteen''

24/07/2022 - 16:04 (158 letture)



Discutine con noi sul FORUM Marina "Bluesmarine" Fulco 1 Ieri notte, durante gli annunci sul sito ufficiale, quelli sulle pagine social dedicate e quello della stessa band nel live a Denver ho fatto in tempo a svenire due volte. Cioè, due album dei RHCP in un anno solo è qualcosa di rivoluzionario e qualcosa mi dice che questo disco sarà realmente qualcosa di diverso dal solito. Hype alle stelle.