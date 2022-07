CAMUNIA SONORA: Decapitated e Suffocation se ne vanno e non suonano

Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 5 @ D.R.I: Guarda ero lì e ho fatto una foto e parlato con il cantante dei Decapitated (gentilissimo e disponibile), e mi ha detto che loro volevano suonare per la gente lì, ma che c erano problemi con l organizzazione ecc... (non è entrato nei dettagli). Ci ho parlato verso le 21 e 30, poi ho visto che sono restati lì tranquilli a parlare, salvo poi allontanarsi verso l uscita verso le 22. Al che sono arrivati i tizi della sicurezza a dirci che non avrebbero suonato... Pazzesco... tra le tante cose scandalose c è che non si sono manco degnati di fare un annuncio sui Suffocation, lasciandoci lì ad attendere come nulla fosse. In tutto questo un plauso ai Necrodeath che hanno suonato alla grande (a mio avviso) nonostante tutto, quindi li ringrazio. 4 Mi dispiace davvero e qui sono serio per le band ma soprattutto per chi è andato. Ora aspettiamo l'ultima stagione della serie. 3 @Vandroy grazie, il mio commento era ironico. Questi gruppi suonerebbero anche per una persona, certo se fossero pagati... 2 @d.r.i. Ciao, da quel che abbiamo potuto cogliere dai commenti dei presenti, le band non avrebbero ricevuto il pagamento prospettato. 1 Lo avevamo ipotizzato. Però se fossero andati via causa poca gente dimostrerebbero zero professionalità. Oppure qualcosa andato storto con organizzazione?