SMITH/KOTZEN: i dettagli del nuovo album “Better Days... And Nights”

26/07/2022 - 20:26 (107 letture)



Discutine con noi sul FORUM Guendalina ''Locusta Migratoria'' Truden 2 @Fasanez Sì, 4 brani sono "inediti" nel senso che sono apparsi solo su quell'EP in copia fisica indicato nella notizia. Il resto sono registrazioni dal vivo. E' un album "ibrido", tra live e studio. 1 Non ho capito, ma solo 4 inediti e il resto live? Comunque, a prescindere, formazione da urlo specie con Valverde alla batteria!