BEHEMOTH: ecco il video della nuova ''The Deathless Sun''

28/07/2022 - 08:52 (98 letture)



Luca "Pez" Pezzetti 2 Ha un bel tiro e la giusta furia, ma dai Behemoth mi aspetto di più a livello compositivo. Come singolo va anche bene, dopo qualche settimana rivaluto un po' meglio il precedente singolo Ov My Herculean Exile, spero però che il resto dell'album offra qualcosa in più. 1 Non vedo l'ora... Grandissimi🤘