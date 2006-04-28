MOONSPELL: i dettagli del nuovo ''From Down Below - Live 80 Meters Deep'' in arrivo a settembre

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28/07/2022 - 18:12 (69 letture)

Elluis
Giovedì 28 Luglio 2022, 18.47.47
1
Finalmente una bella notizia! Il pezzo qua sopra è stupendo, diverso dal solito sound, ma ugualmente tanta roba!! Poi la location, deve essere stata una figata girarci un live... attendo l'album con trepidazione!
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