LOUDNESS: ecco il video di ''OEOEO'' dal nuovo ''Sunburst''

30/07/2022 - 12:01 (102 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 3 Bel pezzo davvero, anche il cantato in giapponese ci sta molto bene! Se tutto va come deve, ad aprile dovrebbero venire a suonare allo Slaughter di Paderno. Daje! 2 Spettacolari le immagini con il monte fuji. Ottimo anche il cantato giapponese. Top 1 Un gran disco, un ritorno al genere che avevano su thunder in the east/disillusion.....speriamo invece che il prossimo sia sullo stile di Hurricane eyes così sarà ancora più bello 🤘🏻