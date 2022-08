SUFFOCATION: insieme agli Ingested per un concerto in Italia

01/08/2022 - 10:50 (120 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Era un commento sarcastico 2 Ma se non hannno suonato mezza nota al Cernunnos? 1 Un pochino fuori mano e poi li ho appena visti al Cernunnos. Per chi è in zona è una data da segnarsi!