FEANOR: presentano il nuovo chitarrista

01/08/2022 - 10:55 (47 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Ho letto il post, non è al posto di Shankle. 1 Ma al posto di Shankle? spero di no, anche e soprattutto per i problemi di salute.