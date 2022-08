THE OFFERING: disponibile il videoclip ufficiale del nuovo singolo ''Wasp''

Il disco d'esordio sono corso immediatamente a comprarlo quando lo sentii... attendo il successore da un bel pezzo con trepidazione! Vediamo se sarà all'altezza. Questo pezzo conferma le coordinate su cui si sono mossi in precedenza anche se credo che 7 minuti di musica non aiutino ad attrarre nuovi ascoltatori...ma tant'è, il pezzo ad un primo ascolto è bello articolato e vi si trova di tutto, devo risentirlo come si deve X capirne il senso. Per ora dico a chi non li conosce di dare una chance a Home, non ne resterete delusi!