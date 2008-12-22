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05/08/22
SUMMER METAL
AREA VERDE - LONCA DI CODROIPO (UD)

05/08/22
ROCK N'BEER 2022 DAY 1
TANCA DELL'IMPERIO - VALLEDORIA (SS)

06/08/22
SUMMER METAL
AREA VERDE - LONCA DI CODROIPO (UD)

06/08/22
ROCK N'BEER 2022 DAY 2
TANCA DELL'IMPERIO - VALLEDORIA (SS)

06/08/22
MUSICA FORTE FESTIVAL - Giorno 1
FORTEZZA VECCHIA - LIVORNO

07/08/22
SUMMER METAL
AREA VERDE - LONCA DI CODROIPO (UD)

07/08/22
ROCK N'BEER 2022 DAY 3
TANCA DELL'IMPERIO - VALLEDORIA (SS)

07/08/22
MUSICA FORTE FESTIVAL - Giorno 2
FORTEZZA VECCHIA - LIVORNO

08/08/22
NEBULA
BLAH BLAH - Torino

15/08/22
NEBULA
RADIO D'ONDA D'URTO FESTIVAL - BRESCIA
AFTER ALL: annunciano il nuovo album ''Eos''
04/08/2022 - 16:10 (43 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
13/03/2011
Live Report
OVERKILL + DESTRUCTION + HEATHEN + AFTER ALL - KILLFEST TOUR 2011
Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 09/03/2011
 
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12/03/2016 - 01:30
AFTER ALL: firmano per la NoiseArt Records
03/01/2013 - 17:52
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20/02/2011 - 10:49
AFTER ALL: EP a tiratura limitata
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EUROPEAN KILLFEST 2011: aggiunti gli After All
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