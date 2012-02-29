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05/08/22
H.E.A.T
Force Majeure

05/08/22
SOULFLY
Totem

05/08/22
EINHERJER
Norse and Dangerous (Live​.​.​. From the Land of Legends)

05/08/22
TOXIK
Dis Morta

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The Great Heathen Army

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VANDEN PLAS
Live & Immortal

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VANDEN PLAS
Live & Immortal

CONCERTI

05/08/22
SUMMER METAL
AREA VERDE - LONCA DI CODROIPO (UD)

05/08/22
ROCK N'BEER 2022 DAY 1
TANCA DELL'IMPERIO - VALLEDORIA (SS)

06/08/22
SUMMER METAL
AREA VERDE - LONCA DI CODROIPO (UD)

06/08/22
ROCK N'BEER 2022 DAY 2
TANCA DELL'IMPERIO - VALLEDORIA (SS)

06/08/22
MUSICA FORTE FESTIVAL - Giorno 1
FORTEZZA VECCHIA - LIVORNO

07/08/22
SUMMER METAL
AREA VERDE - LONCA DI CODROIPO (UD)

07/08/22
ROCK N'BEER 2022 DAY 3
TANCA DELL'IMPERIO - VALLEDORIA (SS)

07/08/22
MUSICA FORTE FESTIVAL - Giorno 2
FORTEZZA VECCHIA - LIVORNO

08/08/22
NEBULA
BLAH BLAH - Torino

15/08/22
NEBULA
RADIO D'ONDA D'URTO FESTIVAL - BRESCIA
PSYCROPTIC: tutto il nuovo ''Divine Council'' in streaming
05/08/2022 - 09:23 (27 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
10/04/2016
Live Report
GORGUTS + PSYCROPTIC + DYSRHYTHMIA + NERO DI MARTE
Circolo Colony, Brescia (BS), 06/04/2016
04/03/2012
Live Report
ORIGIN + PSYCROPTIC + LENG TCH'E + DICTATED
Carlito’s Way, Retorbido (PV), 29/02/2012
 
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