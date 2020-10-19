BORIS: guarda il video di ''My Name is Blank''

05/08/22
H.E.A.T
Force Majeure
05/08/22
SOULFLY
Totem
05/08/22
EINHERJER
Norse and Dangerous (Live... From the Land of Legends)
05/08/22
TOXIK
Dis Morta
05/08/22
AMON AMARTH
The Great Heathen Army
05/08/22
PSYCROPTIC
Divine Council
05/08/22
SUNSTORM
Brothers in Arms
05/08/22
GENERATION RADIO
Generation Radio
05/08/22
VANDEN PLAS
Live & Immortal
05/08/22
SUMMER METAL
AREA VERDE - LONCA DI CODROIPO (UD)
05/08/22
ROCK N'BEER 2022 DAY 1
TANCA DELL'IMPERIO - VALLEDORIA (SS)
06/08/22
SUMMER METAL
AREA VERDE - LONCA DI CODROIPO (UD)
06/08/22
ROCK N'BEER 2022 DAY 2
TANCA DELL'IMPERIO - VALLEDORIA (SS)
06/08/22
MUSICA FORTE FESTIVAL - Giorno 1
FORTEZZA VECCHIA - LIVORNO
07/08/22
SUMMER METAL
AREA VERDE - LONCA DI CODROIPO (UD)
07/08/22
ROCK N'BEER 2022 DAY 3
TANCA DELL'IMPERIO - VALLEDORIA (SS)
07/08/22
MUSICA FORTE FESTIVAL - Giorno 2
FORTEZZA VECCHIA - LIVORNO
08/08/22
NEBULA
BLAH BLAH - Torino
15/08/22
NEBULA
RADIO D'ONDA D'URTO FESTIVAL - BRESCIA