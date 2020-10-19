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05/08/22
SUMMER METAL
AREA VERDE - LONCA DI CODROIPO (UD)

05/08/22
ROCK N'BEER 2022 DAY 1
TANCA DELL'IMPERIO - VALLEDORIA (SS)

06/08/22
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ROCK N'BEER 2022 DAY 2
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06/08/22
MUSICA FORTE FESTIVAL - Giorno 1
FORTEZZA VECCHIA - LIVORNO

07/08/22
SUMMER METAL
AREA VERDE - LONCA DI CODROIPO (UD)

07/08/22
ROCK N'BEER 2022 DAY 3
TANCA DELL'IMPERIO - VALLEDORIA (SS)

07/08/22
MUSICA FORTE FESTIVAL - Giorno 2
FORTEZZA VECCHIA - LIVORNO

08/08/22
NEBULA
BLAH BLAH - Torino

15/08/22
NEBULA
RADIO D'ONDA D'URTO FESTIVAL - BRESCIA
BORIS: guarda il video di ''My Name is Blank''
05/08/2022 - 09:46 (19 letture)

RECENSIONI
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