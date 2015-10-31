TERAMAZE: primi dettagli del nuovo album ''Flight of the Wounded''

12/08/22
A-Z
A-Z
12/08/22
SEVENTH STORM
Maledictus
12/08/22
BORIS
Heavy Rocks
12/08/22
ARCH ENEMY
Deceivers
12/08/22
HOLLYWOOD UNDEAD
Hotel Kalifornia
12/08/22
THE HALO EFFECT
Days of the Lost
19/08/22
KALAH
Descent into Human Weakness
19/08/22
SIX BY SIX
Six by Six
19/08/22
ORTHODOX
Learning To Dissolve
07/08/22
SUMMER METAL
AREA VERDE - LONCA DI CODROIPO (UD)
07/08/22
ROCK N'BEER 2022 DAY 3
TANCA DELL'IMPERIO - VALLEDORIA (SS)
07/08/22
MUSICA FORTE FESTIVAL - Giorno 2
FORTEZZA VECCHIA - LIVORNO
08/08/22
NEBULA
BLAH BLAH - Torino
15/08/22
NEBULA
RADIO D'ONDA D'URTO FESTIVAL - BRESCIA
16/08/22
NEBULA
HANA BI - MARINA DI RAVENNA
17/08/22
NEBULA
ALTROQUANDO - ZERO BRANCO (TV)
18/08/22
NEBULA
FRANTIC FEST - FRANCAVILLA AL MARE (CH)
19/08/22
NEBULA
CUEVAROCK LIVE - CAGLIARI
20/08/22
STONERKRAS FEST
B'LANC - PROSECCO (TS)