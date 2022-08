MEGADETH: ascolta la nuova ''Soldier On!''

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 7 Molto buona anche questa, l'attesa cresce con fiducia. È vero che il basso non è il massimo qui, ma dal CD i suoni sono sempre diversi e ovviamente spero in meglio. 6 @progster 78 giusta osservazione, cmq fino ad ora tutte le song sono apprezzabili, bene così 🤘 5 Infatti, qui se ci suonavo io non cambiava niente. Le linee di basso erano chiaramente basate su Ellefson, qui hai DiGiorgio e gli fai fare il compitino, anzi, il suono del basso è pure orribile... 4 su altri siti leggo parecchie critiche a questo nuovo singolo...ma a me non dispiace perchè è molto megadeth-old style. Noto comunque come anche qui il basso suonato da DiGiorgio è non pervenuto...stento a credere che l'abbia veramente registrato lui amche perchè sarebbe una caduta di stile 3 Ottima anche questa,dopo quasi quarant'anni di carriera Mustaine ci sa fare ancora eccome...Rik bay area thrash,non per essere puntiglioso ma questo e' il terzo singolo 2 Il sound è 100% mustaine, ma il tutto con louriero prende più qualità 1 Si potrebbe quasi definire speed metal melodico, cmq molto bella anche questo secondo estratto 🤘🎸