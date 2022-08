BEHEMOTH: ecco la clip ufficiale di ''Thy Becoming Eternal''

La parte migliore quella finale, da 2'20" in poi, comunque troppo lunga (in pratica met canzone quando dovrebbe essere un intermezzo o 30 secondi finali) e che non salva quella che dovrebbe essere la parte "suonata e cantata" precedente, davvero di maniera. Troppo poco per essere i Behemoth. Con questo terzo singolo, che riabbassa le aspettative per il nuovo disco dopo che il secondo le aveva alzate un pelino rispetto al primo, si sente ancor di pi una composizione di mestiere, con alcuni espedienti per distrarre e cercare di alzare il livello (gli effetti, la batteria di Inferno ogni 3x2) ma che non fanno altro che evidenziare i difetti. Spero nelle altre canzoni, ma le reviews di chi ha ascoltato il disco in anteprima non sono molto positive.