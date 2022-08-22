ALICATE: previsto per ottobre il nuovo album ''Butterfly'', ecco il primo singolo

23/08/22
GRAVECRUSHER
Resurrection of Deathly Visions (EP)
24/08/22
SPIRAL WOUNDS
Shadows
26/08/22
HEXIS
Aeternum
26/08/22
GRAVE DIGGER
Symbol of Eternity
26/08/22
IRON SAVIOR
Reforged - Ironbound (Vol. 2)
26/08/22
AMKEN
Passive Aggression
26/08/22
SANTA CRUZ
The Return of the Kings
26/08/22
DREADNOUGHT
The Endless
26/08/22
NORTHMOON
Shadowlord - My Soft Vision in Blood
26/08/22
LONELY ROBOT
A Model Life
26/08/22
PAGAN FEST (day one)
LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)
26/08/22
JINJER
BUM BUM FESTIVAL - TRESCORE BALNEARIO (BG)
26/08/22
IMPERIAL TRIUMPHANT + NERO DI MARTE + EXITIUM + CRAWLING CHAOS
THE ACADEMY - LEVATA (MN)
27/08/22
HELLOWEEN + SABATON + GUESTS
IPPODROMO SAN SIRO - MILANO
27/08/22
PAGAN FEST (day two)
LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)
27/08/22
ROCK THIS TOWN FEST
PIAZZA SAN VITALE - SAN SALVO (CH)
03/09/22
METAL FORTRESS
CASTELLO DI GRADARA - GRADARA (PU)
06/09/22
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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
07/09/22
SOEN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
07/09/22
BATTLE BEAST + TBA
LEGEND CLUB - MILANO