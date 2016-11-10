     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/08/22
SPIRAL WOUNDS
Shadows

26/08/22
MACHINE HEAD
Of Kingdom and Crown

26/08/22
SANTA CRUZ
The Return of the Kings

26/08/22
EPOCH OF CHIRALITY
Nucleosynthesis

26/08/22
DREADNOUGHT
The Endless

26/08/22
NORTHMOON
Shadowlord - My Soft Vision in Blood

26/08/22
IRON SAVIOR
Reforged - Ironbound (Vol. 2)

26/08/22
SIGH
Shiki

26/08/22
BAD BARON
Ace of Hearts

26/08/22
HEXIS
Aeternum

CONCERTI

26/08/22
PAGAN FEST (day one)
LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)

26/08/22
JINJER
BUM BUM FESTIVAL - TRESCORE BALNEARIO (BG)

26/08/22
IMPERIAL TRIUMPHANT + NERO DI MARTE + EXITIUM + CRAWLING CHAOS
THE ACADEMY - LEVATA (MN)

27/08/22
HELLOWEEN + SABATON + GUESTS
IPPODROMO SAN SIRO - MILANO

27/08/22
PAGAN FEST (day two)
LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)

27/08/22
ROCK THIS TOWN FEST
PIAZZA SAN VITALE - SAN SALVO (CH)

03/09/22
METAL FORTRESS
CASTELLO DI GRADARA - GRADARA (PU)

06/09/22
MGLA + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

07/09/22
SOEN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

07/09/22
BATTLE BEAST + TBA
LEGEND CLUB - MILANO
KAMPFAR: dettagli e singolo del nuovo album ''Til Klovers Takt''
24/08/2022 - 17:16 (54 letture)

RECENSIONI
82
85
85
78
86
88
92
ARTICOLI
16/11/2016
Live Report
KAMPFAR + NEGURA BUNGET + SELVANS + GUEST
Traffic Club, Roma, 10/11/2016
 
ALTRE NOTIZIE
24/08/2022 - 17:16
KAMPFAR: dettagli e singolo del nuovo album ''Til Klovers Takt''
09/05/2022 - 10:50
KAMPFAR: disponibile il video della nuova ''Fandens Trall''
16/02/2022 - 15:07
KAMPFAR: ascolta la nuova ''Lausdans Under Stjernene''
07/01/2022 - 13:35
TAAKE: annunciate le tre nuove date in Italia coi Kampfar
24/12/2021 - 10:18
TAAKE: posticipato il tour con i Kampfar e Necrowretch
17/08/2021 - 11:38
KAMPFAR: in studio di registrazione
08/07/2021 - 16:07
MORK: disponibile il video di ''Fodt Til A Herske'' con Dolk dei Kampfar
27/10/2020 - 19:15
TAAKE: posticipato a gennaio 2022 il tour coi Kampfar
13/03/2020 - 14:42
KAMPFAR: spostate a gennaio le date del Northern Alliance Tour
27/12/2019 - 17:31
TAAKE: insieme ai Kampfar per due date in Italia
ULTIME NOTIZIE
24/08/2022 - 17:25
IN.SI.DIA.: annunciano il nuovo album ''Di Luce e d’Aria''
24/08/2022 - 00:19
PARKWAY DRIVE: ascolta la titletrack del nuovo album ''Darker Still''
24/08/2022 - 00:14
STRATOVARIUS: disponibile la clip ufficiale di ''Firefly''
24/08/2022 - 00:06
VOLBEAT: il video di ‘‘Becoming’’, dedicato alla memoria di LG Petrov degli Entombed
24/08/2022 - 00:05
GRAND: annunciano i dettagli dell’omonimo disco d’esordio
24/08/2022 - 00:05
SPACE OF VARIATIONS: ‘‘DNA Molecule in a Million of Dimensions’’ è il nuovo singolo da ‘‘Imago’’
23/08/2022 - 22:11
LONELY ROBOT: disponibile il video di “Digital God Machine”
23/08/2022 - 21:28
CRADLE OF FILTH: deceduto l’ex chitarrista Stuart Anstis
23/08/2022 - 19:41
ULTIMA GRACE: a settembre la pubblicazione dell'album omonimo
23/08/2022 - 11:20
COLDWORLD: ascolta la nuova ''Soundtrack to Isolation''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     